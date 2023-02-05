內地校園將開學　部分學校仍要求核酸證明

內地寒假即將結束，國家衞健委聯防聯控機制綜合組印發《新型冠狀病毒感染疫情防控操作指南》，其中的《學校新型冠狀病毒感染疫情防控操作指南》對校園疫情防控提出具體要求，規定高等學校不再開展全員核酸篩查，中小學校和幼稚園師生出入校門不再提供核酸證明，當感染者佔比較大時，可以班級或年級為單位停止線下上課、實施線上教學。

福建省福州市、浙江省杭州市、紹興市、金華市等地的教育局，分別發布地方要求。福州市指出，師生員工出入校門和校園公共區域毋須提供核酸證明；非疫情流行時，校外人員進校不再查驗核酸證明。但杭州市、紹興市仍有不少中小學和幼稚園，要求開學前填寫好核酸證明。金華市要求中小學和幼稚園需根據疫情形勢和學校實際，開展師生篩檢、輪檢、抽檢等核酸檢測，但不作為師生出入校門的憑證。

內地疫情近期有放緩趨勢，北京市疾控中心副主任王全意透露，該市目前已建立臨時人群免疫，為全面評估新冠病毒感染情況，北京市即將開展人群血清抗體調查，計劃於本月至下月完成。屆時將從16個轄區和經濟技術開發區中，選取約5,000名社區人群，進行問卷調查和血清學標本採集。湖南省日前亦宣布，將於周二（7日）開展新冠抗體檢測服務。