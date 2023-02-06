國民黨副主席周三起率團訪陸　晤國台辦主任

台灣國民黨副主席夏立言將於周三（8）率團訪問大陸，此行將拜會大陸新任國台辦主任宋濤。國台辦新聞發言人朱鳳蓮周一（6日）表示，夏立言將於周三至下周五（17日）來訪，出席有關兩岸交流活動等，將深化各領域交流合作，推動兩岸關係。

國民黨文傳會周一發布新聞稿指，夏立言率團訪陸開展「交流對話、關懷民生」之行，主要延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，關心在陸台灣民眾、反映基層民意、和大陸涉台人士交流。此行的重點是安排拜會宋濤，該黨稱會在平等尊嚴的基礎上與陸方展開交流對話。

行程由黨部方面規劃，目的地除北京外，將以江蘇南京市、上海市、湖北武漢市、重慶市等華中地區為主。隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山等人。國民黨向兩岸政府呼籲，兩岸固然存在分歧之處，但不應損及雙方的經貿關係及民生福祉，而是應該透過積極溝通協商來化解。

朱鳳蓮周一回應稱，陸方歡迎夏立言率團來訪，，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與國民黨交往，鞏固增進互信，推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。