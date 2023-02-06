景區抽水8小時助撈手機惹議　遊客稱沒特殊身份

內媒周日（5日）報道，湖北咸寧市通城縣藥姑山古瑤村景區一名女遊客，近日不慎將手機掉進約700米深的峽谷，景區調來抽水機和發電機，打撈8個小時終於找到其手機，而手機沒甚麼損傷，還能正常使用。事件引起熱議，有人質疑遊客是否身份特殊，又認為做法不值得。

當事遊客劉女士、景區負責人徐搖、咸寧市文旅局局長李振近日受訪，回應網民質疑。劉女士表示自己春節回老家過年，上月28日和家人到古瑤村景區遊玩，不慎將存有很多重要資料的手機跌入峽谷。她看到景區標識牌上有救援電話，就讓表弟嘗試撥打，沒想到電話很快接通。景區工作人員迅速到場，附近村民也主動幫她找手機。劉女士本來想放棄、不想太勞煩別人，但未料景區在第二天光線好的時候，調來抽水機和發電機，成功打撈其手機。

有網民懷疑劉女士身份特殊，所以景區才如此重視。她指自己是普通遊客，不認識景區工作人員和村民，沒想到景區如此盡心盡力打撈。景區工作人員拒收利是，她於是委託家人送上一面錦旗答謝。對於出錢抽水8小時值不值，徐搖則指不能簡單用錢來衡量，強調「遊客至上、服務至上」。