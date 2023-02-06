內地首批出境團廣州出發　赴阿聯酋及埃及旅遊

內地早前優化調整防疫政策，周一（6日）起更試點恢復出境團隊遊「機票+酒店」服務，目的地名單包括泰國、印尼、柬埔寨及馬爾代夫等地。內地首批出境團當日從廣東省廣州市出發，赴阿聯酋及埃及旅遊。上海市首團亦在同日出發，前往泰國布吉島。

廣州市周一有6個出境旅遊團、近160名遊客，分別前往柬埔寨、泰國和埃及等國家，其中首批從廣州白雲機場出發的團隊有近50名遊客，分別參加阿聯酋6天和埃及10天團隊遊。廣州市文化廣電旅遊局當天聯同機場及航空公司等，為首批出境團隊遊客舉行出發儀式，並贈送他們首團紀念證書和目的地手信等紀念品。

24名旅客周一齊聚上海浦東國際機場，部分人疫情以來便再未出國旅遊，故對此行期待已久。旅遊團當日聯合泰國國家旅遊局上海辦事處，舉行「出境旅遊首發團泰國普吉島歡迎儀式」，現場有身穿泰國傳統服飾的禮儀小姐迎客，並為遊客送上可上網的電話卡及鮮花等，以示歡迎。辦事處處長羅蘭表示，當天從中國前往泰國的遊客預計有逾1,000人次，今年整體料達500萬至600萬人次。

另一邊廂，中國國家鐵路集團有限公司表示，周一全國鐵路預計發送旅客達1,070萬人次、開行逾1萬列旅客列車。集團客運部負責人指，今年是防疫政策調整後首個春運，故鐵路客流自春運以來，持續回升且呈現回暖趨勢，總體上比較平穩。