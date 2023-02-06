王文濤視像晤澳洲貿易部長　願重啟經貿交流機制

中國商務部部長王文濤周一（6日）應約，與澳洲貿易部長法雷爾舉行視像會談。王文濤表示，中方願與澳方重啟經貿交流機制；拓展在氣候變化、新能源等新興領域的合作空間，推動兩國經貿關係高質量發展，又形容此次會談是共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步。

通報指，王文濤與法雷爾就規劃發展中澳經貿下階段關係等，開展了專業、務實、坦誠的交流。王文濤指出，中澳互為重要經貿合作夥伴，當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應努力為經貿合作注入更多積極因素。中方高度關注對華企赴澳投資經營的安全審查加嚴，希望澳方妥善處理，為華企提供公平、開放、非歧視的營商環境。王文濤亦邀請法雷爾在合適時間訪華，對方表示期待不久將來成行。

法雷爾表示，澳中經濟高度互補，中國是澳洲最大的貿易夥伴，也是重要的投資來源國。澳方歡迎包括來自中國在內各國的高質量投資，並期待與中方進一步拓展氣候變化、再生能源等領域合作，願與中方通過坦誠對話增進互信、化解分歧。雙方同意繼續保持溝通，並責成工作團隊，具體討論雙方各自關注議題以及雙邊經貿交流機制安排。