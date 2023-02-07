中國氣象局局長遭免職　被指與中美氣球風波有關

中國間諜氣球風波未平息，中國官方日前公布任免國家工作人員的消息顯示，中國氣象局局長莊國泰遭免職。有分析認為，北京當局有意將辭退氣象局局長作為強化高空氣球為「氣象用途」、「民用」的說法。值得注意的是，莊國泰於上月底已獲選為政協甘肅省第十三屆委員會主席。

美國軍方上周證實在該國領空發現中方氣球後，內地官媒於上周五（3日）發布中國國務院新一輪任免官員消息稱， 免去莊國泰的中國氣象局局長職務。官方未有交代其免職原因，也沒公布接任人選。在周一（6日）舉行的中國外交部記者會上，有美媒問莊遭免職與氣球事件是否相關，中國外交部發言人毛寧僅稱對莊遭免職的消息無補充。

莊遭免職未知是否與氣球事件有關，原因是中國在3月全國人民代表大會會議舉行之前，政府正在對各部門的官員進行職務調整。早於上月中，內媒已報道莊出任甘肅省政協黨組書記一職。上月18日舉行的政協甘肅省十三屆一次會議上，他更獲選為政協甘肅省第十三屆委員會主席。由於氣象局局長位階上屬於副部級，而省政協主席則為正部級，因此莊此次調職形同升官。