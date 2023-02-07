國安會秘書處長為提前出境　與機場海關爆衝突捱轟

台灣國安會秘書處長被指為提前出境，與機場出關查驗人員發生衝突，甚至咆哮、拍桌耍官威。台灣總統府發言人林聿禪周二（7日）表示，涉事人員是國安會會內轄理行政工作的事務官，雖然對方最終出入境均依其申請起始時間辦理，但因溝通不當致生誤會，國安會除依規定處理檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。

時代力量立委邱顯智、王婉諭周二召開記者會，指接獲投訴稱，國安會秘書處長雖獲准出國，但核准可出境的日期還沒到就想提前出關，並與出關查驗人員發生爭執，根本是知法犯法。邱顯智續稱，涉事官員與現場5名工作人員發生爭執，更有咆哮、拍桌等情況，隨後遇到移民署國境事務大隊大隊長巡視，再由對方協助提前至登機閘口候機，該名隊長又囑咐現場人員過了凌晨零時後才將出境資料輸入電腦。

邱顯智呼籲，國安會、移民署應該要立即啟動內部行政調查，並由移民署公布當日處長與基層人員發生爭執的閉路電視畫面等，另呼籲監察院主動介入調查，釐清相關人員的違失行為與應負責任。

林聿禪解釋，經過調查發現，涉事人員屬於出境管制人員，經申請核准於1月22日出境，但因航班起飛時間為當日凌晨零時15分，遂在前一日晚上出關查驗時，尚未到核准出境時間，未被放行，因此與工作人員爭執。林聿禪強調，涉事人員於上月22日凌晨才出境。