台今增近2.3萬宗本土新冠　行政院開擴大防疫會議

台灣周二（7日）公布新增22,980宗本土新冠病例和414宗境外移入，單日本土新症與前一日相比急增4成；另多45人疫歿。行政院長陳建仁同日召開擴大防疫會議，討論台內外疫情發展情況、邊境開放後現況及疫苗接種等議題。陳建仁要求指揮中心加強脆弱族群、長者的疫苗接種比率。

指揮中心表示，新增的死亡病例中，一名40多歲男子有糖尿病史，未接種新冠疫苗，近日出現全身無力及疲倦嗜睡症，隨後到診所檢查發現為糖尿病酮酸中毒，轉至醫院急診室治療。該名患者經核酸檢測後，另確診新冠和雙側肺炎，隨後病情惡化不治身亡，死因為新冠、糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。

行政院發言人陳宗彥周二在會上表示，近一周入境超過27.5萬人次，其中自大陸入境7,258人次，自港澳入境佔近1.4萬人次。自周二起至本月28日，入境旅客機場、港口每人可自由領取家用抗原快篩試劑1劑、有症狀時才篩檢。自上月1日至上周六（4日），大陸入境台灣旅客每周感染率由19％降至1.4％；另自上月7日起金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢結果，每周感染率由12.4％降至1.1％。