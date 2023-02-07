天價零食水果惹爭議　一個橙賣128人民幣

內地受通脹等因素影響，多地民眾反映近期頻現天價糖果、水果等情況，相關物價問題引起熱議。其中江蘇南京市某超市近日出現一個橙售價128元（人民幣，下同，約148港元）、菠蘿一個賣980元（約1,134港元）。重慶市磁器口古鎮亦有民眾發現，6塊糖賣466元（約539港元）。商家強調是明碼實價；惟相關說法未獲網民認同，有人直指不合理。

近日「糖果刺客」、「水果刺客」等話題成熱搜關鍵詞，南京市上周五（3日）有民眾在某超市挑選水果時發現，橙和士多啤梨售價一樣，感到十分震驚，店員也不允許拍照。有網友表示，此超市可能多出售高端進口商品，水果的價格確實很高。

該超市店員強調，所售商品上架價格均接受相關部門和超市監管，網傳橙並非進口，實為融安金桔；菠蘿肉質為粉紅色，屬稀有品種。據融安某金桔種植合作社人員表示，融安金桔為當地特有種，品種好的網上售價每斤約為60至70元（約69至81港元），與其他品種相比，口感不一樣。南京市玄武區市場監督管理局工作人員隨後回應稱，得悉此事後，目前已介入調查。

另外，重慶磁器口古鎮某糖果店，一名蔣姓女子近日在店內購買糖果，店家表示按最後糖果重量計算價錢。蔣女發現6塊糖果的價格太貴，表示不想購買；但店家強調已經切好，若對方不付款，隨後亦不能繼續出售。蔣女付款後感覺上當受騙。店家回應稱，產品所用原料很好，且景區門店租金高，所以成本較高，每斤128元亦是明碼標價，「顧客如果對價格有異議，少要一點也沒關係」。

事件上傳網落後，引來網民質疑，認為店家標價「每50克12.8元（約14.8港元）」，而不是「每斤128元」是否有意誤導顧客。另有網民表示，在顧客要求先秤重時，店家為何要求先切再計算價錢，是否屬於強買強賣。磁器口景區工作人員周一（6日）回應稱，不存在強買強賣，雙方已互相諒解，景區將對此事引以為戒，加強管理和服務。