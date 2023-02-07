台前立委堂兄遭控一腳踏5船　騙女義工無套性交

台灣前立委陳柏惟於去年九合一地方選舉中，積極支持堂兄陳玄曄參選台中市議員。周二（7日）有2名曾擔任陳玄曄競選團隊的女義工出面指控，參選期間，陳玄曄竟背着交往了19年的女友「偷食」，與選舉團隊多名女義工發生關係，更一腳踏五船。陳柏惟也被指企圖用錢把事件解決。同日稍後時間，陳玄曄和陳柏惟分別於社交網發文道歉。而陳柏惟曾屬的台灣基進黨則表示，事件證明過去堅持不提名陳玄曄是正確決定。

受害者之一朱姓女子表示，包含陳玄曄在高雄的女友，至少有5人受害，年齡從20至45歲不等。有受害人指控曾與陳玄曄發生過多次無套性行為，事後遭感染要看婦產科；有女義工則被奪走初夜。她批評陳玄曄打着「國民堂哥」的銜頭參選，實際上卻是醜陋不堪的「病態渣男」。朱女又指，陳柏惟得知事件後，曾委託其他義工聯絡她，企圖息事寧人。

對於上述指控，陳玄曄周二下午在Facebook發文道歉，表示不會迴避任何責任。他又稱，他對於私事不成熟的處理態度，連累到不知情的家人、朋友、工作團隊，對此感到愧疚。他表示已辭去現在所有職務，並離開原本的團隊場域，願意承擔懲罰。陳柏惟其後也就事件發文回應，事件牽涉的對象曾經是他團隊的義工，發生此事，他理解也同情當事人的傷害。他承認，身為團隊領導者，沒仔細注意到團隊裏的各種大小狀況，是他的疏失。