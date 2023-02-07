台拉法葉艦提升戰鬥系統性能　西寧軍艦月底將啟動

台灣拉法葉艦「戰鬥系統性能提升案」已在日前完成決標，總經費近432億元新台幣（約113億港元），首艘艦工程預計月底將啟動。台媒周二（7日）引述軍方人士，指首艘接受升級的是海軍西寧軍艦，艦上確定裝設台造垂直發射系統，配置32枚海劍二艦載防空導彈，將可大幅提升拉法葉艦的防空戰力。

台灣海軍現役有6艘拉法葉級軍艦，首艘艦服役至今已有26年，各項系統已無法符合當前台海威脅的作戰需求，海軍先後進行各項系統性能提升、精進方案。上述提及的方案中，台軍計劃將艦上老舊的戰鬥系統、雷達及防空導彈全數更換，包括防空導彈將把B炮位、射程短的海欉樹導彈，更換為中程的台產海劍二型防空導彈系統，並在軍艦艦艏甲板下方設置垂直發射系統，預計以9年時間分批完成。

報道指，由中科院研製的「華陽」垂直發射系統已完成作戰測試驗證，確定會裝設在6艘拉法葉級軍艦上，另包括即將興建的輕型巡防艦上也會配置該系統。西寧軍艦為首艘拉法級軍艦「戰鬥系統性能提升」工程的測試艦，預計以3年的時間進行評估與驗證，驗證完成並且符合海軍作戰需求後，再進行後續5艘艦的戰鬥系統性能提升，預計至2030年完成。