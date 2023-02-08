內地元宵節現出遊潮　景區門票訂單量飆逾6倍

與往年春節假期結束旅遊隨即進入淡季的情況不同，內地今年春節到元宵節的旅遊消費呈現長尾效應。截至上周五（3日），上周六（4日）至周日（5日）的內地景區門票預訂量同比增長638%，酒店訂單量同比增長273%，北京、上海、西安等地景區門票最搶手。

今年的元宵節恰逢周末，全國各地紛紛推出賞花燈、猜燈謎、坐船、放煙花等活動。四川自貢以千燈之城打造燈會，期間還組織了猜燈謎、放綵燈等現場活動。有旅遊平台數據顯示，元宵節期間，四川自貢酒店預訂量是2019年同期的25倍。除夜遊燈會，錯峰旅遊也是這個元宵節的熱門選擇。集長城、溫泉、文化體驗於一身的古北水鎮，成為北京郊門最熱門旅遊目的地；因熱播電視劇走紅的江門，則成為廣東地區遊客爭相打卡的目標。此外，長白山、張家口、新疆等地滑雪場也迎來客流高峰。三亞、西安、西雙版納等地延續春節假期的出遊熱度，訂單量始終保持較高水平。

有業內人士表示，從元旦到春節再到元宵節，民眾的旅遊熱情得到空前釋放，對於消費提振起到了重要的「信心催化劑」作用。在此背景下，旅遊業提質發展迎來契機，服務和體驗的升級將成為未來留住遊客的關鍵。