航線未完全恢復　內地出境團數量僅及疫情前一成

相隔3年，內地周一（6日）起恢復全國旅行社出境團旅遊，不少旅行社的境外旅遊產品甫推出迅即被預訂一空。內媒報道，礙於航線尚未完全恢復、出境遊產品種類不足、落地城市接待能力受限等各方面原因，大部分內地旅行社未能把需求轉化為實際收益。

截至2月6日，旅遊平台攜程共上線近1,200條出境團及「機票+酒店」旅遊產品，覆蓋泰國、新加坡、印度尼西亞、馬爾代夫等16個國家，以及港澳兩地；途牛旅遊網同樣上線近400條出境遊相關的旅遊產品。北京三環的一家旅行社店長對內媒表示，由於目前正式開啟試點時間不長，很多產品行程路線還在籌備階段，出境團的數量僅恢復到疫情前常態的一成左右。在湖北武漢一間旅行社，上門查詢出境遊的人流稀少，旅行社老闆預計，出境遊要全面恢復還需幾個月的時間，「五一、暑假才會迎來爆發」。

此外，境外目的地對接合作商、導遊經歷了2、3年的空窗期，很多已經倒閉或轉行，需要時間重新跟進對接、整合資源、設計線路。神舟國旅門市公司總經理劉玉松受訪時指出，目前境外目的地的部分基礎設施，尤其是專門面向中國遊客的酒店連續3年歇業，接待條件很差。加上部分旅行社到處欠債，地接社和內地供應商互不信任，恐成為未來困擾旅遊市場發展的潛在隱患。