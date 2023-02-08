陸準備好恢復兩岸直航航點　促台勿以疫設限

中國大陸國台辦周三（8日）召開農曆新年後的首場新聞發布會，公布小三通復航和台產品進口大陸等情況。發言人朱鳳蓮表示，對於恢復兩岸直航航點，大陸已做好準備，無任何限制和障礙，希望台方順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂「評估」和「考量」來搪塞，阻礙兩岸民眾正常交往。朱鳳蓮強調，只要民進黨當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。

朱鳳蓮表示，自上月7日至本月6日，小三通復航期間兩岸往來船隻78班，載客5,169人次。她提到，新任國台辦主任宋濤上月29日到福建廈門五通客運碼頭了解相關情況，當前大陸疫情已得到很好控制，兩岸同胞對實現正常交流往來意願強烈，陸方高度重視並已全面做好相關準備，以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。

大陸航空主管部門本月1日已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道促請台方恢復兩岸直航點，優先恢復廣東廣州市、深圳市和江蘇南京市等16個直航點。另關於台灣食品企業註冊問題，近期有63家台灣食品企業已註冊或更新註冊訊息，目前大陸主管部門正在按規定審核其他台灣食品企業提交的註冊資料。朱鳳蓮強調，陸方願繼續與台方協助解決台灣食品企業申請註冊過程中的具體問題，為台灣食品輸入大陸提供便利。