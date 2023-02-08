國民黨副主席夏立言今起訪陸　強調絕非「朝貢」

台灣國民黨副主席夏立言周三（8日）起率團訪問中國大陸10日，預計會見大陸國台辦主任宋濤。夏立言當日早上在台灣桃園機場啟程前重申此行有3大目的，並非民進黨所講的「朝貢」。他強調，此行將繼續關懷在陸台商與台灣同胞；表達台灣很多中小企業、農漁民面臨困難必須被解決；去認識大陸涉台人士，互相了解都是好事。

民進黨中央同日召開記者會質疑夏立言此行真正目的，是去跟大陸溝通2024年兩岸論述，抨擊夏立言兩次出訪都選在敏感時機，要求國民黨主席朱立倫說清楚。夏立言表示，國民黨不是執政黨，沒有權力也沒有被授權去談判、諮商，唯一就是希望與對岸溝通並且獲得好的結果，至於外界的政治語言，對他都沒有意義，也不會為特定政治人物做特定的事情。

夏立言表示，對於某些人來說，訪問大陸永遠都沒有對的時機點，但兩岸愈是危險就愈要去，增加對話與溝通是世界各國一致看法。國民黨早前曾跟台灣陸委會報備，會見新任國台辦主任宋濤，而態度一向是客隨主便。他強調，自己做外交官幾十年，也曾在陸委會和台灣國防部工作，不會因為一次握手就被統戰，不必有這樣的疑慮。