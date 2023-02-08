拜登：若華威脅美主權　將採取行動保護國家

美中關係近日因中國氣球風波而再生變數，美國總統拜登在周二（7日）發表的國情咨文，並無直接提到氣球風波，但明言：「若中國威脅美國主權，美方會採取行動保護國家。」

拜登說，美國正為更多的自由、尊嚴和平而努力，不僅僅是在歐洲，而是在世界各地。在他上任前，國際政治論述提到「關於中國如何增加力量，而美國在世界的地位正在下降」，但他認為：「再也不是這樣了，我已經與中方明確表示，我們尋求競爭，而不是衝突。」他不會為正在投資使美國強大而道歉，投資於美國的創新，包括投資於美國的創新，以及定義未來的行業、中國政府意圖主導的行業。美方正在投資美國的聯盟，與盟友合作以保護美國先進技術，這樣它們就不會被用來對付美國，同時使美軍現代化以維護穩定和阻止侵略。

拜登揚言，在對中國或所有其他國家的競爭中，美國現時處於數十年來最強勢位置，他決心在可以加強美國利益和造福世界的領域與中國合作。他話鋒一轉，警告：「正如我們上周清晰表明，如果中國威脅美國主權，我們將採取行動保護國家，而我們也做到了。」他還指，贏得與中國的競爭應該使美國所有人團結起來，在過去兩年，民主國家變得更強大，獨裁政權變得更弱，太平洋夥伴和大西洋夥伴之間正在建立橋樑，「做空美國從來都不是一個好賭注」。

談到俄羅斯時，拜登表示俄總統普京侵略烏克蘭是一個時代的考驗，對美國及世界的考驗，而美國團結了北約，建立一個全球聯盟，站起來反對普京的侵略，與烏克蘭人民並肩。