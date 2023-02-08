戲院現不合規經營行為　電影協會倡禁強制租售商品

北京近期有消費者反映，個別戲院涉嫌變相強制租售3D眼鏡等不合規經營行為。北京電影協會和北京市消費者協會周三（8日）聯合提出倡議，加大檢查督導力度，並根據檢查督導和消費者投訴情況，把存在惡意經營行為的企業列入黑名單。

北京電影協會和北京市消費者協會聯合發布的《關於營造良好電影市場環境的倡議書》指出，剛剛經歷新冠疫情重創的電影市場正在艱難緩步回暖，行業是否自律、經營是否規範，將直接影響到消費者的觀影熱情和市場復甦狀態，因此要求全行企業嚴格遵守相關法律和規定，合理定價，良性競爭，正當盈利，自覺維護電影市場經營秩序。

針對放映質量的管理，倡議提出嚴格執行放映技術標準，確保畫面亮度、清晰度和音量等各項指標符合技術要求，同時提倡共同抵制各種不正之風，積極配合執法部門嚴厲打擊違背消費者意願強制租售商品、映前廣告佔用正片放映時間、偷漏瞞報票房、違規索取「排片費」和非法盜錄傳播院線電影等惡意擾亂市場的違法違規行為。最後倡議提醒，要高度重視消防安全和食品安全問題，以及認真落實好「乙類乙管」疫情防控措施。