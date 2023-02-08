醫生稱新冠不會消失　內地或半年出現下輪疫情

北京、湖北、四川等多省市疾控中心近期指出，目前各地新冠疫情處於零星出現狀態，尚未檢測到新的變異病毒株。內媒周三（8日）引述呼吸及感染病醫生稱，新冠病毒感染不會像2003年沙士（SARS）般完全消失。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫生李侗曾解釋，過去一、兩個月內，大部分地區超過80%的人感染新冠後形成了免疫屏障，令短時間內不會再出現類似之前的大量感染。由於還有一小部分人沒有感染，這些零星出現的病例有可能導致下一輪疫情出現。如果病毒不發生特別明顯的變異，之前感染所產生的抗體能夠保護半年以上，下一輪感染時間可能是半年以後。

李侗曾指出，全球新冠傳染情況不同步，有些地方現在新發病例已經很少，有些地方持續存在，還有很多地方反覆出現疫情高峰。社會面上還存在感染者，大家就有再感染的風險。他判斷，新冠病毒感染可能會像流感一樣有階段性，不會完全消失。德國埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉認為，中國後續新冠病毒傳播的出現時間和病毒傳播情況，會受到新病毒株出現、氣候變化、大規模的人群流動等影響。他也強調，不能把疫情緩解當作疫情結束，「這是一種錯位的認知」。