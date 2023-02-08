華增建核導發射井　擾亂美視線增保護

中國被指增建陸基洲際彈道導彈發射場，但擁有的導彈數量與發射器並非「一對一」。分析認為，中方表明不首先使用核武，所以擴大核武部隊維持足夠威懾力量，在承受美國首波攻擊後，其二次核打擊能力可以突破美方導彈防禦。

美國軍事新聞網站The War Zone指出，發射井數量遠多於導彈的核威懾概念，源自美國在冷戰1970年代後期提出、被稱為「藏豆騙局」的計劃，只有少部分發射井裝載洲際彈道導彈，令敵人難以保證發射井是「空心」還是「實心」，迫使他們不得不摧毀每個發射井，確保沒有導彈「生還」，避免遭二次核打擊。

這可以在核戰消耗敵人的洲際彈道導彈，自身卻毋須配備數量與發射井一樣的導彈。根據美國當時的MX洲際彈道導彈計劃，有意部署200枚導彈，每枚配備23個地下掩體及發射井，前蘇聯需要4,600枚核彈頭才能夠保證消滅所有導彈。

對於中國的「藏豆騙局」，美國核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）說：「120個發射井看似代表120枚導彈，但它可以是12枚。我們根據不知道。」中國也可以參考美國的「藏豆騙局」配置反導彈系統攔截器，為陸基洲際彈道導彈發射場提供額外保護，令美方對每個發射井目標動用超過一枚核彈頭，增加摧毀難度。