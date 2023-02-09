余姚市教育界地震　局長受查傳涉權色交易

浙江省余姚市教育界近日出現整頓，事緣本月初寧波市紀委監委通報余姚市教育局黨委書記、局長王勝戰被查。通報發出後，網上熱傳「浙江一局長被曝中午陪情人晚上KTV」，引發廣泛關注。

據早前報道，導致王勝戰下台，是因為學校食堂腐敗問題。因為家長繳交昂貴的伙食費後，卻發現學校給學生的膳食一塌糊塗。經家長不斷反映，竟揭發王及其下一眾官員從學生口中奪食。有指余姚市共有各級各類學校近300間，而余姚市學校食堂的伙食在寧波市是最差，不僅飯菜質量差還賣高價，比如3塊小小的排骨就賣11元（人民幣，下同，約13港元）。傳余姚市學校食堂被貪污的款項高達3億元（約3.5億港元）。另王又被指涉及權色交易。有指余姚市大小學校經常舉辦漢服活動，原因是王的一名情人是開漢服店，而學校全都從這家漢服店購買漢服。

今年55歲的王勝戰，浙江寧海人，具在職大學學歷，曾先後擔任余姚市教育局團工委書記、基教科副科長，辦公室主任，以及余姚中學黨委書記、校長等職。這次余姚教育界大地震，除王勝戰外，還涉及教育局眾多官員、學校校長，甚至老師。據了解目前已有上百名校長被約談。