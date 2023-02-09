佛光山擬邀陸信眾赴台吊唁星雲大師　陸委會稱協助

佛光山開山宗長、國際佛光會始創人星雲大師周日（5日）在台灣圓寂，佛光山將在下周一（13日）舉行圓寂頌讚。國民黨團呼籲台灣政府以專案方式，核准星雲大師在大陸的家人和信眾，能夠入境赴台送他最後一程。高雄市長陳其邁周三（8日）表示，市府已在協助處理，包括向中央申請。陸委會也表示會提供協助。

國民黨立委費鴻泰表示，能夠讓星雲大師在大陸的家人和信眾赴台吊唁，是開啟兩岸善意最好的契機。陳其邁周三出席一個動土儀式時接受訪表示，星雲大師圓寂時，市府就第一時間主動向佛光山提出會提供各項協助。有關大陸人士，包括親友、宗教人士赴台的部分，市府也向中央，包括內政部提出申請，內政部也會提供必要的協助。

陸委會周三表示，目前大陸人士赴台從事宗教交流，仍需以專案方式申請入境，對於其圓寂讚頌擬邀請大陸人士來台吊唁，將會同主管機關積極提供必要協助。而國台辦周三對星雲大師辭世表示沉痛哀悼，希望台灣佛教界人士和廣大信眾秉持其遺志，賡續推動兩岸交流合作，助力兩岸關系和平發展。陸委會回應，希望陸方勿再政治操作，以免引起台灣民眾的反感。