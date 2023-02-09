兩岸參與土耳其地震救援　分別救出被困者

土耳其地震至今已造成超過1.5萬人死亡，全球各地紛紛伸出援手。其中，中國大陸和台灣早前已分別派出救援隊赴當地參與搜救工作。在當地時間周三（8日）至周四（9日），兩岸救援隊分別救出被困者。

當地時間周四凌晨1時30分，中國救援隊與當地救援隊合作從一幢8層高倒塌房屋廢墟中，成功救出一名孕婦。這是中國救援隊成功參與營救的首名幸存者。目前，除經已抵達土耳其的中國救援隊外，藍天救援系統、深圳公益救援隊等10支社會應急力量也前赴一線參與救援。

台灣搜救隊於土耳其災區阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救，配合當地城市救援隊和醫療隊伍於當地周三下午3時40分，透過生命探測器在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名被困女子。據台灣消防署稱，該名女子肢體遭嚴重緊壓，搜救人員利用破壞器材協助她脫困，但救援過程中她一度失去生命徵象，醫療團隊立即在現場替其進行截肢手術，最終於同晚8時40分將她救出。該女子其後恢復生命徵象，並送往醫院接受治療。同日晚上台灣救援隊再初步確認另一名被困者位置，已利用碎石機進行破壞救援。