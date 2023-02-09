夏立言料今會宋濤　國民黨盼以交流代替交惡

國民黨副主席夏立言周三（8日）出發到大陸，展開為期10日的訪問行程，期間將赴北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等6個城市，與台商、台生見面。夏也將於周四（9日）拜會新任大陸國台辦主任宋濤，向對方反映台灣對台海安全、區域和平穩定的期望，並爭取台灣農漁民、中小企業權益。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬稱，夏這次出訪應明確維護台灣尊嚴與兩岸間正常往來條件，不能矮化台灣，也不能接受一個中國或一國兩制台灣方案。朱立倫回應，夏此行是真正為台灣顧民生的立場與基礎，沒有一絲一毫政治目的；相較於民進黨讓兩岸交惡、對抗，國民黨盼以交流代替交惡，以對話取代對抗。外傳夏將會見大陸中央對台工作領導小組副組長王滬寧，國民黨發言人林家興稱目前並沒有確定宋濤以外的拜會行程。

陸委會周三晚表示，任何人從事兩岸交流活動，未經授權不得協商涉公權力事項，且要避免落入統戰分化的可能風險。該會又強調，政黨人士赴陸交流應維護台灣尊嚴與最大利益，向陸方反映台灣主流民意對維護台海和平、民主體制的堅持，反對以武力脅迫台灣接受北京當局政治框架的負面作為。