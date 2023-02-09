男子回鄉改造舊屋　與妻兒享受田園生活

不少人久居城市後，會萌生出回歸大自然的想法。內媒周三（8日）報道，江蘇省宿遷市一名男子去年與老婆和孩子返回農村家鄉，更產生定居的念頭。他隨後花了數月，自學各種裝修技巧，成功把舊屋改造成詩意盎然的田園別墅。看到兒子享受農村的生活，他也感到十分欣慰。

崔宇與妻子均嚮往田園生活，他偶然在網上看見有人改造舊房子，便受此啟法，攜同妻子與孩子返回家鄉。他向妻子透露改造的具體想法和規劃後，獲對方大力贊同及支持，兩人隨即動手展開改造工程。

崔宇原先對裝修設計一竅不通，因此在前期準備工作期間，他會先在網上收集有關資料，如施工步驟及所需材料等。他於去年5月開始施工，最終花了數月時間完成改造，整個過程花費近30萬元人民幣（約34.7萬港元）。

崔宇指自己改造舊房目的是希望能保留老舊且具紀念價值的東西，向下一代展現其年幼生活場景，讓後代也能體驗農村生活，親近大自然。他稱其孩子每天都喜歡到屋子門口的小菜園拔蘿蔔，對方認為這很有趣。此外，他家中設有一個小型酒廠，故他目前靠銷售酒類為生，未來希望能把村中優質農副產品推廣至全國。