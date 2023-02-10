防城港放賀年煙花致空氣污染　市區領導遭約談

據廣西壯族自治區生態環境廳網站消息，因對煙花爆竹禁燃限放管控不力，防城港市在大年初一發生全區唯一一天重污染天氣，位於防城區、港口區的3個國控環境空氣質量監測站點發生多個小時重度以上污染。受自治區人民政府委託，自治區生態環境廳於周三（8日）約談防城港市人民政府以港口區、防城區人民政府主要領導。

據廣西廣播電視台新聞頻道披露，受煙花爆竹集中燃放影響，防城港市發生1天重度污染，已無法完成重污染天數比率0.0%的年度約束性指標任務，對全區完成生態環境部下達的重污染天數比率約束性指標任務造成嚴重影響。在約談會現場，自治區生態環境廳黨組成員、副廳長歐波作通報稱，防城港市及防城區、港口區在發生重度污染後反思自查不深刻，對煙花爆竹禁燃限放的政策規定要求宣傳不及時、不到位，組織煙花燃放活動管控不力，應急應對措施落實不到位。歐波要求市區兩級政府要按照此次約談的工作要求，採取強而有力的措施，迅速扭轉被動局面，確保打贏打好藍天保衞戰。

自治區生態環境廳黨組書記、廳長陳亮要求，防城港深刻反思自查，深入分析原因，找準問題症結，有的放矢採取強有力措施，調動各方力量形成大氣污染防治聯防聯控格局。