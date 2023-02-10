美國防助理部長確信大陸2030年前不犯台

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納周四（8日）在國會表示，確信中國於2030年前，不會對台灣有重大的進犯行為。他重申美方會持續履行對台承諾，確保台灣擁有抵禦侵略的能力。

美國參議院外委會周四上午召開聽證會，主題是「評估戰略競爭時代美中政策」。針對美國空軍上將米尼漢上月底發出的內部備忘錄，預測中美於2025年或因台灣交戰。拉特納回應，五角大樓目前評估依然不認為台灣遭入侵即將發生或無可避免。他指出大陸有侵台的意圖，但確信大陸不會在2030年前有重大進犯台灣的行為。拉特納稱，美方非常專注在理解台灣防衞和阻嚇大陸的需求，美方會持續履行《台灣關係法》下承諾與原則，為台灣提供台灣防衞的能力。

同樣出席聽證會的美國副國務卿舍曼則指出，自2010年以來，美國對台軍售總值超過370億美元（約2,886億港元）；其中210億美元更是2019年以後才批出。她強調軍售的重要性，相信美國需要在不對稱武器能力上協助台灣，幫助台灣訓練，整合後備軍力，確保其擁有機動及靈活的系統。她強調，美國不尋求另一場冷戰，但要求每個人遵守同套規則，美方未來會持續對抗中共侵略性的軍事、外交與經濟行徑，包括確保台海和平與穩定。