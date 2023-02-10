男童上課不適後死亡　曾7次舉手示意未獲處理

內地一名家長近日在社交網發文稱，其8歲兒子上課期間身體不適，10分鐘內7次舉手示意老師未理會。下課後男童跌倒，送院後昏迷終離世。男家長指摘校方和老師對其兒子的死負有責任，同時質疑學校隱藏完整的閉路電視監控畫面。

據了解，事發於2020年11月5日，男童郭某當時在福建省福州市鼓樓區某小學上課。從郭某家長提供的課室閉路電視畫面顯示，從上午10時21分至10時31分期間，郭某多次舉手，直至最後一次，老師跟他交流了幾句，之後繼續上課，郭某則伏在桌上。下課後，郭某由老師攙扶下樓梯，並在樓梯轉角處跌倒。數分鐘後，郭某的父親趕到，並召喚救護車把兒子送院。郭某的家長批評老師的態度和處理方式冷漠，未及時採取有效措施避免悲劇發生，另校方提供的監控畫面沒錄下郭某跌倒的過程，疑有所隱瞞。對此校方解釋，郭某跌倒的位置處於鏡頭的死角，但家長對這說法不予認可。

福州市鼓樓區教育局工作人員周三（8日）回覆內查詢稱，事件目前已進入法律程序，法院已公布一審判決結果，二審已於周四（9日）開庭審理，但未交代裁判結果。該工作人員稱，據悉郭某患有基礎疾病，死因與跌倒無關。事發後，警方介入調查並取得相關閉路電視畫面，不存在校方刻意刪改監控的情況。對於上課老師處理事件等問題，該工作人員稱不便透露。另內媒多次致電事發小學及當地警方，卻未獲回應。