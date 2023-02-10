貪污受賄罪成　上海電氣前副總裁囚20年

上海市第一中級人民法院周五（10日）一審公開宣判，上海電氣集團股份有限公司前副總裁呂亞臣，因貪污、受賄、挪用公款、為親友非法牟利及重婚罪成，判有期徒刑20年，並處罰金360萬元（約415萬港元）。呂亞臣違法所得及收益均依法追繳，不足部分責令退賠。

法院指，呂亞臣2003年至2020年間，利用職位之便，侵吞公款共計2,137萬餘元（約2,464萬港元），索取或非法收受他人財物共計折合652萬餘元（約752萬港元），非法獲利共計1,400餘萬元（約1,614萬港元），並指使下屬公司負責人透過開展融資性虛假貿易，將1,567萬餘元（約1,806萬港元）電子商業承兌匯票挪用給相關公司使用。他還在合法婚姻關係存續期間，與他人長期以夫妻名義共同生活，並育有一女。結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出相關判決。

上海電氣集團股份有限公司由上海市人民政府2004年批准成立，前身為上海電氣集團有限公司，主營業務包括新能源、高效清潔能源、工業驅動、輸配電、半導體裝備等。