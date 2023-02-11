六旬翁養老金遭停發　經查驚悉自己「已逝」

四川廣安市廣安區井河鎮人蔣某於2020年起被停發養老金，當查詢相關部門時，竟被告知自己3年前經已「死亡」。井河鎮人民政府一名工作人員其後承認事件是其工作失誤所致，相關部門稱會介入調查。蔣某和家人則強調只想弄清真相，以及誰該為此事承擔責任。

67歲的老蔣在福建打工多年，早前其妻拿他的社保卡去銀行領取養老金發現金額不對，去年春節老蔣回鄉曾向廣安區社保局查詢不果，周二（7日）他和家人再前往查詢，卻獲悉自己已於2020年1月11日「去世」。據社保局提供有關其「死亡證明」的影印本，上面蓋有疑似村委會公章，親屬簽字一欄為「馬某某」。老蔣稱該人並非自己的親屬，而是村裏的文書兼醫生。馬某某受訪時稱，自己和村裏的人都對蔣的事不知情，又叫他聯絡井河鎮人民政府便民服務中心負責社保工作事宜的工作人員李某某。

周四（9日）李某某對內媒表示，自己一個人負責全鎮的社保業務，承認事件是他失誤造成，已向當事人道歉。他稱，大概在2020年1月，有人拿相關證件材料查詢老蔣的社保情況，離開時說了句「人都死了」。2021年11月，當他向上提交死亡注銷人員時，就填報了老蔣的訊息。他指出，一般人幾個月沒收到養老金就會向他查詢，但老蔣的帳戶停發了一年多也沒人問，所以他也沒跟村上核查。對於老蔣養老金被停發，廣安區社保局相關負責人表示，會盡快替其恢復，也會補發此前停發的養老金。