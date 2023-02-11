00後拒服兵役遭重罰　兩年內不得出境或升學

湖北省荊門市沙洋縣政府周三（8日）發出的一份通報顯示，一名00後青年因拒服兵役被作出9項處罰，包括2年內不得出境、不得升學等，以及不得辦理經商辦企業手續或給予信貸優惠政策等。

通報顯示，2001年出生的男子張佳豪，在去年秋季自願應徵報名入伍，經考核合格後，被派到聯勤保障部隊第四新兵營新兵三連參加新訓。但張進入部隊後不久，即以無法適應部隊工作為由，多次向所屬部門提出終止服役申請。雖經所屬部隊、地方部隊，以及家屬親友反覆教育勸導，張仍一意孤行，拒絕繼續服兵役義務。

由於張佳豪的行為已嚴重違反相關法規，除上述處分外，張亦被罰一次性罰款34,584人民幣（約40,483港元）；該縣各相關單位不得錄用張為公務員或參照公務員法管理的工作人員，不得招錄、聘用為國有企業和事業單位工作人員，不得發展其為共產黨員；戶籍備註「拒服兵役」永久字樣；不得將張納入困難補助及保障性安居工程等幫扶對象；對張進行不少於10天的相關法律法規教育；以及向社會公布張的違法事實和處罰情形。