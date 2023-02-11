陸代表團赴台弔唁星雲大師遭拒　國台辦批民進黨阻撓

佛光山開山宗長、國際佛光會始創人星雲大師周日（5日）在台灣圓寂，佛光山定於下周一（13日）舉辦星雲大師圓寂讚頌儀式。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周六（11日）表示，由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。

朱鳳蓮稱，應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計劃於周六至下周二（14日）赴台弔唁。連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於周六早上到北京首都機場集合準備出發。由於台灣方面阻撓，弔唁團無法成行。國台辦批評，民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。大陸有關方面將調整弔唁行程，下周日（12日）赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁。

台灣陸委會周五（10日）表示，台方對星雲大師圓寂讚頌儀式極為重視，其中針對大陸人士申請入境部分，已完成核發星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共120人的入出境許可證，但不同意大陸前宗教事務局長葉小文申請赴台。陸委會稱，考慮葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，他於1998年赴台參加「世界佛教論壇」期間又發生民眾陳抗衝突事件，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保儀順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境。