中國氣球風波　美列6個華實體入出口黑名單

美國政府指控中國間諜氣球飛入美國領空，美國商務部周五（10日）宣布把6個與中方間諜氣球項目有關的中國實體列入出口黑名單，限制它們取得美國技術。

列入黑名單的包括5間企業和1間研究所，分別是Beijing Nanjing Aerospace Technology、China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute、Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology、Eagles Men Aviation Science and Technology Group、Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology及Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group。美方指它們支持中國軍隊現代化，特別是解放軍的航天項目，包括飛艇和氣球。

負責出口執行事務的美國商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）表示，中國氣球侵犯美國及逾40個國家的領空，今次行動展示美方識別和阻止中國使用間諜氣球的努力。他指，解放軍正利用高空氣球從事情報及偵測行動。