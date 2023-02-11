台國民黨立委訪美晤多名議員　推動議會外交

正在美國華盛頓訪問的國民黨立委陳以信，於當地周四（9日）拜會美國眾議院外交委員會新任印太小組主席金映玉（Young Kim）。談到台海近期軍事緊張，金映玉認為美國應持續強化台灣自我防衞能力，但兩岸之間也需有溝通機制，才能降低緊張關係。

身兼國民黨海外部主任的陳以信，近一年來已5度訪問華府國會山莊。此行他將拜會7名眾議員，並與多位資深國會幕僚和智庫學者深入對談，以推動國會外交深化台美關係，並深入討論台海安全情勢與美陸關係現況。曾任美國眾議院「中國工作小組」共同主席的共和黨議員加西亞（Mike Garcia）表示，美台需要加強國防合作，他願意在國會協助縮短部分美國軍售項目交付時程。他認為，透過外交手段可拯救性命，兩岸應該維持對話，台海安全穩定是美台重要共同利益。

佛羅里達州共和黨眾議員吉梅內斯（Carlos Gimenez）稱，將加強支援台灣防衞力量，指台灣應處於有力位置，才能與大陸互動。德州共和黨眾議員傑克遜（Ronny Jackson）認為，台灣除加強自我防衞力量外，也應與對岸互動維持穩定關係。陳以信結束華府行程後，將轉往日本東京訪問，預計將與自民黨重要高層會晤。