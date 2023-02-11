內地清算去年防疫支出　廣東花711億人民幣居首

內地各地近期開始清算新冠「防疫帳」，根據已公布數據，廣東去年防疫支出位居全國之冠，約711億元（人民幣，下同，約827億港元）。浙江緊隨其後，支出達435億元（約506億港元），北京則花近300億元（約349億港元）。

財經媒體周五（10日）報道，多個省區市在2023年度財政預算報告披露2022年防疫資金規模。據統計，31個省區市當中有17個公布有關支出，金額規模從10億到數百億元。關於支出的用途，各地說法不同，廣東表示用於保障疫苗接種、核酸檢測、醫務人員臨時性的工作補助等疫情防控必要支出；北京則指是為了加大對各區疫情防控支持，保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求。上海公布167億元（約194億港元）防疫支出當中，除用於疫苗接種、提升核酸檢測能力，還有醫療救治、發燒門診改造、興建方艙醫院、買診療設備、發放醫務人員臨時性工作補助等。

至於沒公布防疫開支的福建，只披露了財政和醫保基金的分擔責任。報道估計，去年福建省各級財政投入防疫開支約130億元（約151億港元）。