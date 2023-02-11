美批華間諜氣球嚴重侵犯領空　對兩國關係於事無補

中美關係因中國間諜氣球風波再生變數，美國白宮國家安全委員會發言人柯比周五（10日）受訪指，氣球的確是中國監視設備，這與美方所知的一個解放軍監視項目雷同。他強調，美國總統拜登和全世界一樣，都希望中美以負責任、坦率與謹慎的方式處理雙邊關係，但中國間諜氣球是對美國主權領空的嚴重侵犯，對兩國關係於事無補。

柯比表示，華府對中國否認氣球的監視用途並不感到特別驚訝，美方有時間搜集相關信息，調查此設備，而它實際上就是監視氣球。這種情況並不罕見，中國間諜氣球已飛過40至50個國家，美國正與相關國家接觸，交代美方的搜證工作，以及解放軍的特定間諜氣球計劃內容。他重申，中國氣球嚴重侵犯美國主權領空，拜登採取行動保護美國敏感的軍事基地，並保護國民。

拜登日前發表國情咨文時質問有無任何一位世界領袖想和中國領導人換位置，被問及拜登的用意時，柯比指拜登的觀點是中國不是10呎高巨人，它有經濟困難，還有國內問題，對於新冠疫情仍未完全透明，並受困於疫情後遺症的陣痛。至於在氣球風波後中美能否重建關係，柯比重申美國不尋求與中國衝突，希望保持溝通渠道暢通，同時尋求一種戰略競爭，一種拜登認為美國有能力脫穎而出的競爭。柯比認為，能夠負責任地管理競爭意味能夠重啟某些對話，但現在不是國務卿布林肯訪華的恰當時機，在適當的時候美方願意與北京討論兩國關係的下一步。