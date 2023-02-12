台殯儀館春節「大塞車」　傳80具遺體需暫存禮堂

台灣台北市近日傳出殯儀館在春節期間處理遺體出現「大塞車」，甚至凍櫃不夠用，最高峰時有多達80具遺體需要暫時擺放在禮堂，僅靠冷氣、風扇降溫。有民眾擔心遺體處理不妥善，除了不尊重死者，也出現衞生問題。台北殯儀處上周六（11日）回應指，目前還有20具遺體暫放於禮堂，預計周三（15日）至周四（16日）冰櫃不足的問題就能緩解。

台北市殯葬管理處處長張世昌稱，該市殯儀館的凍櫃較其他縣市已多很多，按傳統習俗，春節後元宵節前不辦喪事，所以往年都會遇到類似問題。今年因受天氣加上新冠疫情影響，情況尤其嚴重，新北市的殯儀館也出現爆滿情況，遺體需移到台北市。針對遺體擺放於禮堂一事，張世昌指禮堂會調低溫度，隔天晚上再放進凍櫃。當環境溫度降至14°C、15°C ，暫存一天沒問題。他強調，開風扇、冷氣降低暫存遺體，是逼不得已的做法，因為「不想拒收遺體，不想讓遺體淪為人球」。

對有家屬稱被收取2,000元（新台幣，下同，約526港元）購買乾冰以防止遺體腐壞，張世昌澄清這並非由殯葬處收取，而是家屬直接向殯葬業者接洽。另有家屬稱遭收取400元（約105港元）遺體寄存費，張句昌則指是遺體放進凍櫃後才收取的。