日媒：華擬增核彈頭數量　2035年達900枚

繼美國軍方聲稱中國擁有更多陸基洲際彈道導彈發射器後，日本傳媒上周六（11日）引述消息報道，為了應對與美國之間緊張關係升溫，包括可能在台灣問題進一步升級，北京考慮核彈頭由外界保守估計的350枚，到2035年時增至900枚。

共同社報道，由解放軍制訂增加核彈頭數量的藍圖，已經得到中方領導人批准；當2027年解放軍建軍100周年時，核彈頭數量或增至550枚。當談及中國為何有意增加核彈頭時，消息人士稱中國軍方去年11月認定，俄羅斯入侵烏克蘭後，由於擁有強大核威懾力，北約避免與之正面較量，所以得出持有大殺傷力武器很重要的結論。

中國官方沒有公開核彈頭數量，美國國防部去年發表中國軍力報告，表示中方可能2021年加快「核擴張」，估計現役核彈頭超過400枚，到2035年或擁有約1,500枚，並在3個地方合共建造逾300個陸基洲際彈道導彈發射井。共同社指多名研究外交事務專家警告，若中國達成軍隊現代化目標，屆時可能放棄不首先使用核武器政策。

值得留意的是，根據美國科學家聯盟最新估計數字，俄羅斯及美國的核彈頭數量仍然大幅領先其他擁核國，數字分別是5,977枚及5,428枚，包括處於部署、儲備、退役等候拆除狀態的核彈頭。美國亦在海基及空基核威懾擁有絕對的優勢，戰略核潛艇及戰略轟炸機數量均比中國多，彌補陸基洲際彈道導彈發射器數量不及的情況。

對於美國戰略司令部對中國陸基洲際彈道導彈發射器數量的統計，美國科學家聯盟上周五（10日）表示，估計中國有140個現役陸基洲際彈道導彈發射井，美國則有450個；假如要超過美國的數量，這意味五角大樓把中國正在建造的所有發射井加入統計。惟美國科學家聯盟根據最新衞星圖，指未見到新建的發射井裝載導彈或有訓練活動。

中國外交部此前多次回應時強調，中國的核政策是一貫及明確，中方堅定不移地奉行自衞防禦核戰略，堅持不首先使用核武器政策，在核力量發展保持極大克制，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，從不參加任何形式的軍備競賽。