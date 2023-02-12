男童術後變腦癱　破碎家庭討公道

廣西桂林市3歲男童小源（化名）因平日說話鼻音重求醫，被診斷為腺樣體肥大，接受手術後卻發生麻醉意外，目前無法用語言交流，更出現腦癱症狀。家屬向醫院討要說法，臨桂區衞健局亦立案調查，認為該醫院在診治過程中存在4項問題，醫生術前未告知家屬簽字、術後現意外又未溝通，病歷記錄不全，發生醫患糾紛未及時報告衞健部門。

內媒上周六（11日）報道，小源去年7月與家人到桂醫二附院耳鼻喉科求醫，醫生檢查後為其進行鼻內鏡腺樣體切除術。小源的羅姓母親表示，手術完成後，醫生劉某和莫某從手術室步出，告知小源父親「手術很成功」後離開。詎料兒子一直未甦醒，隨後更突然抽搐並口吐白沫，同日又出現口鼻流血等情況。

小源情況稍為好轉後，羅母將其送到南溪山醫院治療，他被診斷為混合型腦性癱瘓、缺血缺氧性腦病後遺症、症狀性癲癇等。她指小源手術後昏迷近半年，期間雖能睜開眼睛，但無法用語言表達和交流，偶爾會全身抽搐。小源的父親更在兒子出事半年後選擇離家出走，認為「放手」可能是對兒子的解脫，並表明會與妻子離婚，全部財產留予對方。羅母目前尚未能與丈夫聯繫。

羅母事後多次向臨桂區衞健局投訴，認為醫院未盡到與當時的醫療水平相應的診療義務，病曆書寫不規範，未履行告知義務，病歷資料與實際情況嚴重不符，第一次封存的病歷與第二次封存的病歷有出入，病歷未及時書寫及保存，存在嚴重過錯，才導致兒子出現上述情況。院方回應稱，目前已書面回覆患者家屬，若對方不滿意可以申請調解，也可申請醫療事故鑑定，必要時可以提起訴訟。