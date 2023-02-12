抖音評論惹議　微博大V被判侵害名譽權

內地微博大V姜汝祥因針對短片平台抖音發布的評論中，提及「妓女從良」、「製造精神鴉片」、「公開打擊報復」等詞彙被起訴。法院近日認定姜汝祥侵害名譽權，判令他公開發布賠禮道歉聲明。姜汝祥直指不能接受判決，揚言申請再審。

姜汝祥2020年8月在微博發布多條貼文，評論抖音及其營運團隊，當中稱「不要忘了，內涵段子與抖音是同一個老闆同一團隊干出來的，妓女從良沒甚麼問題。但張一鳴先生，你們別裝成道德典範行不？」、「為甚麼抖音與頭條的算法是在製造精神鴉片？讓中國未成年人弱智化」、「我揭露抖音短視頻，視頻內容涉黃並直播賣假壯陽藥，他們就公開打擊報復，對我直播進行封禁，投訴至今不理！」

抖音的營運主體微播公司，2021年7月向北京互聯網法院起訴姜汝祥。法院2022年9月30日作出一審判決，下令姜汝祥在判決生效之日起10日內，在其微博帳號連續7日以文字方式向微播公司公開發布賠禮道歉聲明，及賠償微播公司2萬元人民幣（約2.3萬港元）。

姜汝祥不服一審判決，上訴至北京市第四中級法院；北京四中院今年1月駁回姜汝祥的上訴，維持原判。對此，姜汝祥上周六（11日）向內媒表示不能接受。他表示，準備申請再審，並認為自己和微播公司的糾紛不屬於私怨，相信案件會引發社會對批評大公司的言論方面問題的重視。