縣政府多人持械強拆養豬場　村民阻止無果受傷

陝西省寶雞市扶風縣近日有民眾投訴，證件齊全的養豬場突然遭多名拆遷人員強拆迫遷，多人持械與當地村民發生衝突，造成6人受傷，其中4人需住院治療。縣政府周日（12日）曾發布該縣住房和城鄉建設局的情況通報，指該養豬場是違建建築，警方已介入調查。惟在扶風縣政府的「扶風發布」微信公眾號中，相關通報目前已被刪除。

扶風縣上周二（7日）有多名拆遷人員持械衝入養豬場，養豬場場主李姓村民表示，雙方在拆遷賠償未談妥的情況下，對方要對他們家的養豬場進行拆除，並對其家人進行圍毆。場主指出，養豬場的用地被政府用於某車企建工廠，賠償金額是近25萬元人民幣（約29萬港元）。惟李男等人認為賠償過低，溝通了十多次一直未達成一致。

事發當日早上，突然有5至6名男子闖入養豬場內，開始把屋裏的東西往外抬，要對養豬場進行強拆。場主與父親等10名家人到場阻攔，要求對方出具拆遷手續，但未獲回應。在阻攔過程中，多名村民早對方用長棍、鋼管等圍毆，多人受傷送院治療，李男報警求助。李男強調，自家的豬場手續齊全，他的父親還曾因經營效益較好被鎮政府評為2012年度種植養殖模範戶。惟目前養豬場已被拆除，連建築垃圾也都清理完。

縣政府曾通報稱，網傳「陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突」內容與事實不符，當日組織對城關街道小留村扶托寺一組國有土地上的違建養豬場進行依法拆除過程中，養豬場所有人李某某及其親屬進行阻擋，雙方發生衝突。目前扶風縣東大街派出所接到報案後介入調查，傷者入院治療，情況穩定。