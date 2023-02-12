處置違規賬號1894個　網信辦查借胡鑫宇案造謠行為

江西省鉛山縣15歲高一男生胡鑫宇上吊自殺案，持續引起各界關注，網上傳言持續發酵。網信部門督促網站平台認真履行信息內容管理主體責任，嚴厲打擊網上藉機造謠傳謠以及惡意營銷炒作行為。抖音、騰訊、微博等重點網站平台深入開展排查整治，累計處置違法違規帳號1,894個，堅決遏制無底線造謠炒作的勢頭，切實維護良好網絡生態。

中央網信辦有關負責人周日（12日）表示，網上流傳的謠言不斷發酵，嚴重誤導公眾判斷，造成惡劣社會影響。當局強調堅決打擊網上借胡鑫宇事件造謠傳謠、惡意營銷炒作行為。網信部門亦通報部分典型案例，相關謠言內容涉及編造離奇失蹤的原因，多個帳號聲稱胡男已被化學老師用藥水化掉等消息。

另謠言內容涉及杜撰事件調查進展情況，有帳號利用公眾對事件進展高度關注的心理，通過捏造所謂的最新消息吸引眼球、帶偏節奏，誤導認知判斷。包括謊稱「學校化糞池發現碎骨」、「樹林尋到血衣」等，當局認為相關謠言毫無事實根據，意圖擾亂人心，不僅不利於事件調查，還造成極大干擾，性質十分惡劣。當局亦發現有帳號假冒事件相關人員身份或無底線蹭炒事件熱點等，對於此類訊息和帳號，網信部門絕不姑息縱容，將持續予以打擊。