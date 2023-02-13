老婦經營理髮店20載　價格低廉從未漲價

內媒周日（12日）報道，湖南省長沙市岳麓區一名老婦經營理髮店多年，一直堅持只收取顧客3元（人民幣，下同，約3.5港元），深受附近居民愛戴，店內其中一面牆更貼滿了客人們寫下的祝福便條。她希望未來能一直經營這間店，為大眾服務。

71歲的唐金連表示，她從2003年開始經營理髮店，20年來一直堅持每位顧客只收取3元人民幣。她過去家中生活困難，且女兒當時生病，在其六神無主之際收到許多人的幫助，因此她後來開店，希望能以不漲價的方式來回饋社會。

唐金連表示，通常周六及周日會比較忙，最忙的時候曾試過一天接客逾20人，到其店中剪髮的大多是熟客，當中有人家住很遠，卻仍特地光顧她的店舖。她指對部分生活比自己過得還要困難的人，如衣著破爛及失業人士等，她僅收取1至2元（約1.2至2.3港元）。

唐金連憶述，曾有一名年過七旬的教授，每次光顧她的店便會贈詩一首，這愈發激勵她繼續為當地居民剪髮。她覺得做好事能令其心情更愉快，只盼能多為社區大眾服務，而不僅是為了賺錢。她希望可在力所能及的範圍內，繼續這份職業且永遠不漲價。