華海警船於仁愛礁逼近菲艦　照射軍用級激光

菲律賓海岸防衞隊周一（13日）表示，一艘中國海警船一周前在南海南沙群島東部仁愛礁附近，逼近菲方船隻及以軍用級激光照射，令船上人員短暫失明10秒至15秒。中國外交部指菲律賓海警船擅闖有關海域，中方現場操作專業及克制。

菲律賓海岸防衞隊在聲明表示，旗下艦艇馬拉帕斯加號上周一（6日）下午在菲律賓專屬經濟區海域內的仁愛礁，支援該國海軍輪換和補給任務。當馬拉帕斯加號駛至距離仁愛礁約18.5公里海域時，舷號5205的中國海警船突然在船艏7.4公里外海域駛過，被指是警告停止航行或改變航道；其後駛至菲方艦艇右舷船尾，雙方距離只有137米。兩艦利用無線電廣播交涉，中國海警船表示馬拉帕斯加號位處中國管轄海域。

同日傍晚6時後，中國海警船被指兩度發出綠色光線，照射馬拉帕斯加號艦橋或主指揮中心，導致身處該區的船員短暫失明，未知會否有長期健康影響。菲律賓海岸防衞隊譴責傷害及危及所有國籍人員的行為，馬拉帕斯加號事後改變航道及任務。

菲律賓海岸防衞隊海上安全司令部顧問塔里耶拉（Jay Tarriela）透露，菲律賓海岸防衞隊拖船哈巴格特號去年6月在南沙群島菲控楊信沙洲以北18.5公里海域航行，期間遭中國解放軍海軍艦艇騷擾，中方利用搜索燈照射哈巴格特號20分鐘，並發射藍色光的信號燈照向哈巴格特號艦橋，當值菲方船員出現短暫失明及皮膚痕癢。

此外，菲律賓海岸防衞隊指今次涉事的中國海警船，去年8月2日在仁愛礁附近海域移除70毫米艦炮的覆蓋，艦炮更指向菲律賓海岸防衞隊艦艇。塔里耶拉形容這是挑釁行為，當時現場還有兩艘中國海上民兵駕駛的船隻，阻止菲方艦艇駛近仁愛礁。

中國外交部發言人汪文斌周一回應表示，仁愛礁是中國南沙群島一部分，菲律賓海警船事發當天未經中方允許進入有關海域，中國海警船依據中國國內法及包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，維護中國主權及海上秩序。他表示中國希望菲律賓尊重中方在南海的領土主權及海洋權益，中菲雙方正在通過外交渠道保持溝通。