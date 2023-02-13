3個月內800條未成年人開房記錄　電競酒店監管難

內地不少年輕人喜歡到電競酒店，既能滿足玩遊戲又提供住宿。惟江蘇宿遷市早前發生多宗未成年人「拉車門」盜竊案，另在2021年3月至6月間，宿城區12間電競酒店住宿登記系統就有未成年人「開房」入住記錄800餘條。有意見指出，電競酒店處於一種缺乏約束的「野蠻生長」狀態，以致亂象頻生。

內媒周日（12日）報道，江蘇省常州市一名16歲少女近日與多名朋友到電競酒店開房玩網絡遊戲，險遭異性朋友性侵，女方事後報警求助。常州市武進區檢察院副主任郭辰晨處理該宗案件，指涉事男女都是未成年人，檢方提前介入調查，「我也去那家電競酒店看過幾次，在我看來，那就是一個『高檔的網吧』」。

郭辰晨表示，電競酒店男女混住，在房間內為未成年人提供互聯網上網服務，「究竟是否合法，直到現在也給不出肯定的答案」。對於電競酒店，郭辰晨直言，難以界定是網吧或是酒店，也對各相關單位的監督、管理工作造成了很大的困難。檢察機關也認為，對於電競酒店的界線模糊，監管上造成很大的困難。

內媒分析指，上述亂象只是冰山一角，在新業態、新事物的旗幟下，此類亂象的出現，實際上也是經營方在與法令和政策「打擦邊球」。外界認為，進入電競酒店的未成年人原本少有收入來源，只能找家長拿錢，亦有人鋌而走險。分析指，首先要對違規的電競酒店加強管理，規範行業經營，督促經營者履行社會責任，保護未成年人權益。當局亦需加快完善法律規定，盡量減少並消除監管盲區和執法空白。