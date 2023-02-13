外交部：去年美方氣球10多次非法飛越中國領空

中美就氣球事件關係惡化之際，中國外交部發言人汪文斌周一（13日）在例行記者會期間上表示，僅去年以來，美方氣球未經中國相關部門批准，10餘次非法飛越中國領空。他批評美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張，而非污衊、抹黑、煽動對抗。

有外媒記者就美國擊落中國氣球提問，汪文斌回應指，中方已多次表明，中國的民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外和偶發事件，美方擊落飛艇的做法完全是濫用武力，過度反應，對此堅決反對。他續稱，美國頻繁派艦機對中國偵察，去年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。

汪文斌表示，美方氣球非法進入別國領空，也司空見慣。他指美國長期濫用自身的技術優勢，對全世界包括其盟友進行大規模無差別的竊聽、竊密行動遍布全球各地，侵犯他國主權和利益，違反國際法和國際關係基本準則，美國是當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國。

另有美國記者問及其餘3個在美飛行物是否屬於中國，汪文斌指並不了解，但美方頻頻發射先進導彈來擊落不明飛行物，這是用力過猛的過度反應。對於美國商務部將6家中國企業列入黑名單，汪文斌指出，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件。中方已多次向美方說明情況，然而美方卻炒作渲染，變本加厲，以此為藉口，非法制裁中方企業和機構，中方對此強烈不滿，並將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。