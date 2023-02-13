華海警船巡南海島礁　去年天數大增

南海島礁主權角力不斷，中國海警船去年加強巡邏。美國華府智庫分析船舶自動識別系統（AIS）追蹤網站的數據，顯示中國海警船去年近乎每天例行巡邏南海各個關鍵島礁，表明北京控制南海九段線之內主權海域的決心堅定。

戰略與國際研究中心旗下亞洲海事透明倡議（AMTI）發表報告，比對中國海警船去年最頻繁警巡的5個島礁，與相應2020年警巡日數。在越南主要油氣開採區域萬安灘，警巡由142天增至310天。在馬來西亞油氣開採區域附近的南北康暗沙，警巡由279天增至316天。在發生激光照射風波、菲律賓派兵駐守的仁愛礁，警巡由232天增至279天。菲律賓曾經控制及管理的黃岩島，警巡由287天增至344天。目前由菲律賓控制的中業島，中國去年警巡208天，部分日數有多艘中國海警船聯合巡航。

報告補充，AIS數據可以由船隻主動隱藏和偽裝，推測中國警巡日數或更多。去年2月19日，一艘中國海警船在中業島一帶以貨船名稱Dujuae廣播，衞星圖揭露它是718B型海警船。AIS數據也揭露中國去年在南沙群島與東南亞執法部門的新形式摩擦，中國海警船跟蹤一艘外判測量船，迫使菲律賓中止重新勘探禮樂灘。報告指控中國海上民兵去年多次駕駛漁船，配合中國海警船阻撓菲律賓為仁愛礁駐軍補給。