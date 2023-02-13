夏立言到上海與台商交流　稱達成赴陸3目的

台灣國民黨副主席夏立言目前正在大陸訪問，周一（13日）指赴陸的3大目的在過去幾天都達成了，包括關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲以及和新涉台官員交流認識，相信未來兩岸的交流會更多。夏立言亦表示，陸方一直希望促進兩岸的交流，藉這次機會，雙方談了很多，「大家有更多的了解，對兩岸和平發展是好的方向」。

夏立言率團訪問大陸，早前先後與大陸中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤。其中夏立言周日（12日）與上海市委書記陳吉寧會面，陳吉寧表示，「滬台交流交往密切，合作潛力寬廣」。訪問團隨後轉赴南京等地，周一上午到上海參與兩岸青年企業家交流活動，和在上海經商的青年台商見面。

夏立言在會中發表談話時提到，過去幾年之間出現了多個不利於兩岸經貿合作的因素，也對兩岸交流合作產生很大的挑戰。他強調，由於雙方缺乏互信以至於官方溝通管道中斷，兩岸23項協議的後續執行也受到一些影響，甚至遭到擱置，許多事情沒辦法立即獲得處理與解決。夏立言指出，訪問團之後的行程會與多地的台商見面，希望持續了解他們遇到的困難，並向陸方適當的反應。