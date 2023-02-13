內地婚育觀念改變　料10%女性終身不生孩

第三屆中國人口與發展論壇上周六（11日）在北京舉行。報告指出年輕一代婚育觀念正發生改變，家庭規模小型化趨勢日益明顯，延遲婚育、不婚不育等現象，成為內地生育率下降的主要因素。截至2020年，預計內地每10名女性就有一個終身不生育孩子。

報告公布數據指，全國適齡人口初婚年齡不斷延遲，女性平均初婚年齡從上世紀80年代的22歲，持續上升至2020年的26.3歲，初育年齡延遲到27.2歲。育齡婦女生育意願持續走低，作為生育主體的「90後」「00後」僅願意生育1.54個和1.48個孩子，而女性現有子女數由2019年的1.63下降到今年的1.19。

中國計生協黨組書記王培安表示，內地人口與發展研究中心於前年進行調查，統計35歲以下女性只有不到70%的人認為「有孩子的人生才完整」。他提到，日本、新加坡等國從上世紀就開始實施鼓勵生育的政策，但2020年生育水平仍分別處於1.3、1.1的極低水平，認為在生育保障水平還很低的情況下，如果沒有婚育觀念的引導，內地生育水平的提升將異常艱難。