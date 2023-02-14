台版柬埔寨首開庭　 「清潔組」遭同夥黑吃黑

台版柬埔寨式詐騙集團案，檢方依照組織犯罪、殺人等罪起訴綽號「茶董」的男子陳樺韋等29人。士林地院周一（13日）上午首次開庭，當中透露負責處理遺體的「清潔組」每人可得10萬元（新台幣，下同，約2.6萬港元）報酬，但遭同夥黑吃黑。

當日提訊涉犯遺棄黃女、林男屍體的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡以及中壢據點負責搬運的劉宏翊。邱稱，「茶董」要求他找人幫忙處理屍體，事後他打電話給「茶董」準備領錢，未獲回應，轉而聯繫「蝦董」涂世泓。兩人約在一處汽車旅館內，「蝦董」親自將57萬元（約14.7萬港元）交給他，由他將錢交給另外3人。

當初邱講好「清潔組」每人報酬10萬，但分到葉男手上，只有4.3萬元（約1.1萬港元）。潘男當庭痛哭，說自己父母雙亡，與妻子離異後，獨自撫養一個8歲小孩，會盡量籌錢交保，希望法官給他陪伴小孩子的機會。

法官向潘男表示，當初棄屍時就要想犯罪必須負起刑責，未來入監服刑，也會損失陪伴小孩的時間。公訴檢察官認為，被告等人供詞說法都不相同，有串供之嫌，建請法院繼續羈押，法官諭知被告還押，全案候核辦。