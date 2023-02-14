台搜救隊撤離土耳其　陸促取消單邊制裁助敍救災

土耳其接近敍利亞一帶早前發生黎克特制7.8級大地震，造成兩國死傷枕藉，中國大陸、台灣等地均派員協助搜救。中國常駐聯合國代表張軍周一（13日）在安理會兒童與武裝衝突公開會上發言，敦促有關國家立即無條件全部取消非法單邊制裁，還兒童以生存希望。

張軍指出，單邊制裁嚴重破壞有關國家經濟基礎和發展能力，剝奪許多兒童最基本的發展權和生存權。他指，在敍利亞遭遇強烈地震災害後，非法單邊制裁導致當地嚴重缺乏重型設備和搜救工具，廢墟下多少孩子可能因救援不及時或救援能力不足而失去寶貴生命。他認為，不能動輒訴諸制裁等強制措施，應尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，反對搞政治更迭，反對以反恐、民主為幌子製造混亂、輸出動盪。

中國政府援助敍利亞抗震救災人道主義物資包機，周二（14日）凌晨從南京啟運，預計當地時間周三（15日）早上抵達大馬士革，物資包括約3萬個急救包、1萬件棉服、300頂棉帳篷以及呼吸機、麻醉機、製氧機等。另外，台灣搜救隊周二撤離土耳其，離開前將此行所攜帶約4噸的搜救裝備器材，透過外交渠道捐助給非政府組織AKUT搜救隊，加強與土耳其的震災搜救建立互助機制，並當場示範器材的操作方法。